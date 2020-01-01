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Новости » В Чувашии разработают план работы по защите прав потребителей

08:12 18 декабря 2020 г.

17 декабря состоялось заседание Координационного совета по защите прав потребителей при Главе Чувашской Республики.

Его участники обсудили вопросы повышения качества оказываемых услуг в сфере розничной торговли.

Период реализации ограничительных мер, связанный с пандемией короновирусной инфекции, способствовал  развитию онлайн-коммерции. В республике появилось более 500 интернет-магазинов, сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

Существующего на данный момент нормативного регулирования недостаточно для решения всего спектра проблем, связанных с дистанционными покупками.  

Глава Чувашии Олег Николаев поручил учесть реалии и разработать актуальный план работы по защите прав потребителей.

«Меняющиеся аспекты потребительского рынка требует иных подходов. Нужно учитывать современные тренды», – подчеркнул руководитель региона. Кроме того, к работе с обращениями граждан  нужно привлекать общественные организации, отметил он.

 Также был рассмотрен вопрос организации услуг по вывозу ТКО и работе регионального оператора в частном секторе.

Сейчас в Чувашии меняется террсхема обращения с ТКО. Глава Чувашии поручил учесть при этом мировую практику. В обновлённую схему планируют  внести перехватывающие площадки для крупногабаритного мусора, правила его вывоза и дальнейшей утилизации. «Нужно ускорить работу по созданию центров переработки, сортировки ТКО, развитию раздельного сбора мусора и глубокой утилизации отходов», – обратил внимание Олег Николаев.

 

 

           

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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