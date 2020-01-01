Новости » Новый грант для сельхозпроизводителей – «Агропрогресс» появится с 2021 года

Новый инструмент господдержки предназначен для представителей малого бизнеса, которые работают в сельской местности более двух лет. Новый грант для сельхозпроизводителей – «Агропрогресс» появится с 2021 года.

«Максимальная сумма гранта составит 30 млн рублей. За счет этих средств можно будет покрыть до 25% стоимости проекта, реализуемого с помощью инвестиционного кредита», – сообщил вице-премьер республиканского правительства – министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов 17 декабря на круглом столе «Малое и среднее предпринимательство на селе» в Чебоксарском районе.

Средства господдержки можно направить на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, комплектацию этих объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом. Также на эти деньги можно закупить животных, птицу и рыбопосадочный материал.

Сергей Артамонов напомнил, грантовая поддержка сельхозпотребкооперативов реализуется с 2016 года, за это время в республике грант получили 14 кооперативов, ими создано 150 новых рабочих мест.

Напомним, на этом же совещании Глава Чувашии Олег Николаев поставил задачу создать перерабатывающие сельхозкооперативы во всех районах республики.