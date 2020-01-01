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Новости » Новый грант для сельхозпроизводителей – «Агропрогресс» появится с 2021 года

08:10 18 декабря 2020 г.

Новый инструмент господдержки предназначен для представителей малого бизнеса, которые работают в сельской местности более двух лет. Новый грант для сельхозпроизводителей – «Агропрогресс» появится с 2021 года.

«Максимальная сумма гранта составит 30 млн рублей. За счет этих средств можно будет покрыть до 25% стоимости проекта, реализуемого с помощью инвестиционного кредита», – сообщил вице-премьер республиканского правительства – министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов 17 декабря на круглом столе «Малое и среднее предпринимательство на селе» в Чебоксарском районе.

Средства господдержки можно направить на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, комплектацию этих объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом. Также на эти деньги можно закупить животных, птицу и рыбопосадочный материал.

Сергей Артамонов напомнил, грантовая поддержка сельхозпотребкооперативов реализуется с 2016 года, за это время в республике грант получили 14 кооперативов, ими создано 150 новых рабочих мест.

Напомним, на этом же совещании Глава Чувашии Олег Николаев поставил задачу создать перерабатывающие сельхозкооперативы во всех районах республики.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

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