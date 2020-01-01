Новости » Вероника Чумикова – бронзовый призёр личного Кубка мира по спортивной борьбе

На проходящем в столице Сербии личном Кубке мира по спортивной борьбе завершились соревнования по женской вольной борьбе. Отрадно отметить, бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг сумела завоевать представительница Чувашии Вероника Чумикова.

Уроженка села Шихазаны Канашского района стартовала с победы над камерункой Эмилен Эссомбе Тиако (6:2) и полячкой Патрисией Гил (10:0), но в полуфинале уступила индианке Аншу (4:7). В схватке за «бронзу» Чумикова победила Алёну Колесник из Азербайджана (2:2, по последнему результативному действию).

Ещё одна наша землячка Мария Кузнецова, выступавшая в весовой категории до 65 кг, проиграла в схватке за «бронзу» Мими Христовой из Болгарии (на туше) – и разделила итоговое пятое место.

В весовой категории до 72 кг Евгения Захарченко уступила в малом финале и также расположилась на пятой строчке итогового протокола.

Всего в соревнованиях по женской борьбе было разыграно 10 комплектов наград. Россиянкам удалось завоевать две золотые и четыре бронзовые медали.

Добавим, старты в Белграде должны были пройти в статусе чемпионата мира, однако в середине ноября руководство Международной федерации борьбы из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, решило сменить формат турнира на индивидуальный Кубок мира. В соревнованиях по греко-римской, женской и вольной борьбе принимают участие свыше 500 спортсменов из более чем 50 стран.