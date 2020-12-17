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Новости » Начались съемки фильма про подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

15:33 17 декабря 2020 г.

 

Начались съемки фильма про подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

В Чувашии снимают документально-художественный фильм про подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Сбор материалов начали еще летом 2020 года, тогда работники Госкиностудии «Чувашкино» ездили к труженикам тыла и записывали интервью о реальных событиях в годы войны.

На днях в деревне Верхние Ачаки Ядринского района начались съемки художественной части. В кинокартине приняли участие народная артистка РФ Нина Яковлева, заслуженная артистка РФ Любовь Федорова, заслуженная артистка Чувашской Республики Ирина Архипова и жители Ядринского района.

Большую помощь в организации съемок оказала администрация Ядринского района и Музей натурального хозяйства чувашского крестьянина, в котором и проходила некоторая часть съемочного процесса.

Впереди артистов ждут насыщенные съемочные дни: им предстоит в действительности копать оборонительный рубеж.

 

 

 

 



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