17 декабря Глава Чувашской Республики Олег Николаев с рабочей поездкой посетил Чебоксарский район, где принял участие в открытии новой технологической линии по переработке молока в сельскохозяйственном потребительском снабженческо-сбытовом кооперативе «Деревенский дворик».

На модернизацию производственной базы кооператива был выделен грант из республиканского бюджета. Сметная стоимость проекта составила 78 млн рублей, из которых 60% понесенных затрат покрыла государственная поддержка.

Как рассказал директор СПССК «Деревенский дворик» Анатолий Константинов, новая линия является универсальной: на ней возможна переработка как козьего, так и коровьего молока, но приоритет будут отдавать козьему. Продукцию будут разливать в стеклянные бутылки.

Кооператив, членами которого на сегодняшний день являются 27 фермеров, также занимается переработкой мяса и производством полуфабрикатов. «На сегодняшний день образцы продукции были отправлены в Москву, в соседние регионы, видим живой, большой интерес. Мы уверены, что продукция, выпущенная нашим кооперативом, будет пользоваться большим спросом», – сообщил директор кооператива.

Реализация готовой продукции осуществляется через сеть собственных магазинов и другие торговые точки. Олег Николаев обратил внимание, что при кооперативе создан логистический склад по сбору продуктов производства мелких фермеров для дальнейшей организации их продвижения через сеть фирменных киосков.

«Важно, чтобы у нас появлялись такие производственные площадки, которые бы объединяли мелких производителей, в том числе личные подсобные хозяйства, и давали возможность системным образом развивать свою деятельность многим маленьким хозяйствам», – отметил Глава Чувашии в ходе круглого стола «Малое и среднее предпринимательство на селе: перспективы и задачи», который состоялся на предприятии.

Олег Николаев отметил, что в Чувашии много сельхозтоваропроизводителей, но отсутствие переработки заставляет людей продавать произведенную продукцию если не за бесценок, то намного ниже рыночной стоимости. Он сообщил, что со следующего года кооперативы, которые будут заниматься переработкой сельхозпродукции, получат дополнительную поддержку. В бюджете республики на 2021 год на это направление предусмотрено 120 млн рублей. По словам Олега Николаева, создание производственных сельхозкооперативов позволит повысить добавочную стоимость продукции, будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию сельских территорий в целом.

«Нам с вами за счет совместной работы важно планомерно и целенаправленно продвигать нашу продукцию, которая однозначно является экологически чистой. Очевидно, что мы должны сделать все, чтобы эта продукция реализовывала посыл Президента России о создании зеленого бренда в Российской Федерации», – заметил также Глава республики.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов рассказал о новых направлениях развития сельскохозяйственной кооперации. Так, с 2021 года в России появится новый грант для сельхозпроизводителей – «Агропрогресс». Им смогут воспользоваться представители малого бизнеса, которые работают в сельской местности более двух лет. «Максимальная сумма гранта составит 30 млн рублей. За счет этих средств можно будет покрыть до 25% стоимости проекта, реализуемого с помощью инвестиционного кредита», – проинформировал вице-премьер.

Сергей Артамонов также напомнил, что грантовая поддержка сельхозпотребкооперативов реализуется с 2016 года. За это время в республике грант получили 14 кооперативов, ими создано 150 новых рабочих мест.

Участниками заседания были обсуждены вопросы реализации федерального проекта «Школа фермера» в Чувашской Республике. Прием конкурсных работ стартовал с 10 декабря. Одним из критериев отбора кандидатов станет мотивационное сочинение. В конечном итоге победители конкурса получат сертификаты на бесплатное обучение в Чувашском государственном аграрном университете по 252 часовой программе профессиональной переподготовки (2,5 месяца) по направлениям сыроделие и ягодоводство. Затраты за обучение возьмет на себя Россельхозбанк.

Состоялся обмен мнениями, руководители сельскохозяйственных предприятий поделились опытом реализации проектов и продвижения своей продукции. Отмечено, что одним из инструментов активных продаж может стать торговые онлайн-платформы «Свое. Фермерство» и «Свое Родное», разработанные Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза Чувашии. Фермерским хозяйствам рекомендовали активнее включаться в процесс регистрации на электронных платформах, чтобы иметь возможность реализовывать свои товары напрямую покупателям без посредников и дополнительных наценок.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики