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Новости » Журналисты Чувашии принимают участие в пресс-конференции Президента России

13:57 17 декабря 2020 г.

Сегодня в 12:00 стартует большая ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина.

Из-за эпидемиологических условий мероприятие пройдет в новом формате – по видеоконференцсвязи с элементами прямой линии.

На пресс-конференцию аккредитованы 774 журналиста. Представители иностранных и российских федеральных СМИ будут традиционно находиться в Центре международной торговли в Москве, а региональные корреспонденты – работать на площадках в федеральных округах.

От Чувашской Республики на мероприятие аккредитованы Татьяна Иванова, Андрей Шоклев (Национальная телерадиокомпания Чувашии), Ирина Николаева (ГТРК «Чувашия») и Ольга Казакова (газета «Советская Чувашия»). Они примут участие из студии в Нижнем Новгороде.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы «Россия-1», «Россия-24», Первый канал, НТВ и «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире «Общественного телевидения России», а также на сайте телеканала.

 

 


 Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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