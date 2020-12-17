Из-за эпидемиологических условий мероприятие пройдет в новом формате – по видеоконференцсвязи с элементами прямой линии.

На пресс-конференцию аккредитованы 774 журналиста. Представители иностранных и российских федеральных СМИ будут традиционно находиться в Центре международной торговли в Москве, а региональные корреспонденты – работать на площадках в федеральных округах.

От Чувашской Республики на мероприятие аккредитованы Татьяна Иванова, Андрей Шоклев (Национальная телерадиокомпания Чувашии), Ирина Николаева (ГТРК «Чувашия») и Ольга Казакова (газета «Советская Чувашия»). Они примут участие из студии в Нижнем Новгороде.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы «Россия-1», «Россия-24», Первый канал, НТВ и «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире «Общественного телевидения России», а также на сайте телеканала.