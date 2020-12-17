АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » В ЗАГСах семейные пары могут получить бесплатные психологические услуги

11:11 17 декабря 2020 г.

 

В ЗАГСах семейные пары могут получить бесплатные психологические услуги

В отделах ЗАГС продолжается реализация проекта «Вместе навсегда – высшая цель семейной жизни».

Супругам, подавшим заявление о расторжении брака, в органе ЗАГС предлагают выяснить отношения с участием специалиста-психолога, семейного медиатора и отказаться от развода.

Часто в начале беседы  звучат одни претензии и упрёки в сторону супруга. Психологи отмечают, что в процессе беседы психологам удается изменить первоначальный негативный настрой участников и направить супружеские пары на поиск конструктивного решения семейной проблемы. У всех участников проекта со дня обращения есть месяц до оформления развода в ЗАГСе. В этот период у них есть возможность посетить психолога, а также получить необходимую консультацию сотрудников ЗАГС о последствиях развода.

Уважаемые супруги, если у вас возникнут трудности в отношениях, не спешите разводиться, обратитесь к специалистам.

 

Записаться на консультации можно по телефонам:

64-20-78 – отдел ЗАГС Госслужбы по делам юстиции,

8-927-665-21-55 – Марина Назарова, семейный психолог, онлайн-консультант,  психолог-практик



 Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика