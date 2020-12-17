В отделах ЗАГС продолжается реализация проекта «Вместе навсегда – высшая цель семейной жизни».

Супругам, подавшим заявление о расторжении брака, в органе ЗАГС предлагают выяснить отношения с участием специалиста-психолога, семейного медиатора и отказаться от развода.

Часто в начале беседы звучат одни претензии и упрёки в сторону супруга. Психологи отмечают, что в процессе беседы психологам удается изменить первоначальный негативный настрой участников и направить супружеские пары на поиск конструктивного решения семейной проблемы. У всех участников проекта со дня обращения есть месяц до оформления развода в ЗАГСе. В этот период у них есть возможность посетить психолога, а также получить необходимую консультацию сотрудников ЗАГС о последствиях развода.

Уважаемые супруги, если у вас возникнут трудности в отношениях, не спешите разводиться, обратитесь к специалистам.

Записаться на консультации можно по телефонам:

64-20-78 – отдел ЗАГС Госслужбы по делам юстиции,

8-927-665-21-55 – Марина Назарова, семейный психолог, онлайн-консультант, психолог-практик