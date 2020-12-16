Все меры социальной поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях должны оказываться по единым принципам - без сбора справок, по одному лишь заявлению, или даже без него. Механизм реализации этих принципов предложен в поправках к федеральному закону “О государственной социальной помощи”. Исполнение норм предложенного законопроекта позволит стандартизировать предоставление мер социальной поддержки и обеспечит возможность получать все сведения, необходимые для назначения мер социальной поддержки, из государственных информационных систем через ЕГИССО, а не из собранных гражданином справок.

“Представленным законопроектом предлагается нормативно закрепить принципы и стандарты оказания государственной социальной помощи. То есть, на уровне федерального закона предусмотреть механизм социального казначейства при предоставлении федеральных, региональных и муниципальных мер социальной поддержки”, - отметил глава Минтруда Антон Котяков, представляя законопроект на заседании Правительства.

Новый алгоритм предполагает, что весь процесс от приема заявления гражданина через портал Госуслуг до фактического назначения поддержки осуществляется непосредственно в ЕГИССО, или через региональные информационные системы, но по единым стандартам.

“Сегодня ЕГИССО уже используется всеми субъектами и муниципальными образованиями только для размещения информации о предоставленных мерах поддержки. В случае принятия законопроекта ЕГИССО станет платформой для взаимодействия между государственными информационными системами”, - пояснил министр.

В результате этой трансформации значительная часть процессов при предоставлении мер социальной поддержки в субъектах Российской Федерации будет автоматизирована. Это существенно сократит сроки предоставления мер поддержки. “Будет обеспечен принцип социальной справедливости: порядок взаимодействия с гражданами при предоставлении мер социальной поддержки будет одинаковым на всей территории Российской Федерации”, - рассказал Антон Котяков.

Напомним, часть мер социальной поддержки на федеральном уровне уже предоставляется по принципам социального казначейства. Так, например, материнский капитал при рождении ребенка предоставляется по факту регистрации его рождения, без обращения матери.