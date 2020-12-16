16 декабря 2013 года на волне 100.3 FM в столице Чувашии впервые зазвучало радио с новым для нашей республики форматом — «Тăван радио». Собрать в своем эфире лучшее из мира современной российской и чувашской музыки, создать эксклюзивный формат, привлекающий внимание слушателя — эти задачи стояли перед командой редакции на тот момент. И, стоит отметить, по сегодняшний день все они успешно выполняются.

С почетной миссией студию радиоканала вчера посетили заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Юлия Стройкова и Председатель «Союза женщин» Чувашской Республики Наталья Николаева. Они поздравили молодой коллектив со счастливой датой и вручили благодарность Главы Чувашии за вклад в развитие средств массовой информации в Чувашской Республике.

При создании эфирных программ в первую очередь редакция придерживается ценностей чувашского народа в сочетании с русской культурой. Музыка и программы в эфире радиостанции звучат на двух языках. Студия является площадкой для актуальных дискуссий с гостями. Профессиональная команда редакции создает программы на разные темы, ориентируется исключительно на интересы слушателей, поддерживает интерактивное общение.

Работники радиостанции — настоящие генераторы идей: из года в год они выдают в эфир проекты, которые навсегда остаются в сердцах слушателей. 2020-й не стал исключением. Целый ряд программ был посвящен 100-летию Чувашской автономии: «Чувашия: значимые события, интересные факты», «Мой район — моя гордость», «Чăваш Енĕн паллă çыннисем». Не обошли авторы вниманием и тему 75-летия Великой Победы: в честь знаменательной даты созданы программы «Герои Чувашии», «Письма Победы», которые познакомили слушателей с историей сынов чувашской земли, совершивших героические подвиги в годы Великой Отечественной войны.

Несмотря на общий музыкально-развлекательный формат вещания радиостанции, достаточно времени отводится под информационные, аналитические, общественно-политические, просветительские программы и интервью. В этом году в эфире радиоканала появились интерактивное шоу «Ай, хай, тăвансем!», информационно-аналитические программы «Разрешите вопрос», «Актуальное интервью», в числе новых познавательных — «Театральная афиша», «Кăсăклă хыпарсем», «Вăртăнлăх çÿпси».

Творческая команда радиостанции идет в ногу со временем, активно продвигает аккаунты в социальных сетях. Это безусловно позволяет поддерживать обратную связь с аудиторией.

За 7 лет в жизни «Тăван радио» произошло многое. Значимыми стали и перемены по расширению зоны вещания. На сегодняшний день в семи населенных пунктах Чувашии установлены передатчики, благодаря которым программы радиостанции стали доступны жителям некоторых отдаленных районов. А вещание «Тăван радио» в сети "Интернет" дает возможность людям слушать родную речь далеко за пределами республики.

Мининформполитики Чувашии поздравляет коллектив радиостанции с 7-летием и желает преданных радиослушателей, хорошего настроения и бесконечного вдохновения!