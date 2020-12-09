Об этом 16 декабря сообщил министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов на брифинге для республиканских СМИ.

За счет средств федерального бюджета выплаты получают врачи, средний и младший медперсонал, которые работают как в стационаре, так и в поликлинике, сотрудники службы скорой медицинской помощи, в том числе врачи, фельдшера и водители, медицинские работники паталогоанатомической службы и медработники службы по приему вызовов скорой.

Сотрудники, которые работают в медорганизациях, но не являются медицинскими работниками, получают выплаты за счет средств республиканского бюджета. Таким образом все специалисты, вовлеченные в процесс оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, получают дополнительные выплаты из федерального и республиканского бюджетов.

С марта этого года в 40 медицинских организациях выплаты получили более 8,8 тыс. сотрудников.

Более того, с ноября выплаты будут получать студенты медицинских вузов и колледжей, проходящие практику в больницах в период пандемии. Это касается учащихся как федеральных, так и региональных организаций медицинского образования. Сегодня врачам республиканских больниц помогают около 700 студентов.