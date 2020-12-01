Данные анонимного социологического исследования уровня коррупции в регионе озвучил начальник отдела по реализации антикоррупционной политики Администрации Главы Чувашской Республики Петр Куприн.

«83,4 % респондентов не попадали в последнее время в коррупционную ситуацию. Побывали в такой ситуации – 11,2 % опрошенных, затруднились ответить – 5,4 %. При этом 58,9 % респондентов никогда не сталкивались с коррупционными ситуациями», — рассказал он 16 декабря на заседании региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции, которое провел сегодня Глава Чувашии Олег Николаев.

Участниками исследования в части «бытовой коррупции» стали 830 жителей в 26 муниципальных районах и городских округах республики, в части «деловой коррупции» – 200 организаций.

Соцопрос показал, что против дачи взятки настроены только 39,5 % респондентов.

Глава республики Олег Николаев отметил важность создания в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, чтобы «спрос в этом отношении не порождал предложение».

«Надо заниматься более глубинно этими вопросами, чтобы у людей было желание решать вопросы всегда через выстраивание законных взаимоотношений», — добавил он.

Фото: cap.ru