Как использовать возможности медиа в борьбе с коррупцией? Этот вопрос обсудили в рамках заседания региональной Комиссии по координации работы по противодействию коррупции, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев. Об особенностях освещения этой темы и реализации медиапроектов рассказала заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики Юлия Стройкова.

В своём выступлении она подчеркнула важную роль средств массовой информации в борьбе с коррупцией. «Ресурсный потенциал масс-медиа заключается в возможности активного воздействия СМИ на общественное мнение и поведение граждан», – отметила она.

На теме противодействия коррупции в республике специализируются лишь несколько журналистов, обратила замминистра внимание коллег. «Чтобы достучаться до умов граждан, нужно обладать не только багажом знаний из области законодательства, но и настоящим талантом и смелостью», - подчеркнула Юлия Стройкова. Поэтому повышение профессионального уровня работников СМИ, воспитание новых кадров выходит на первый план, добавила она.

Ежегодно в канун Международного дня борьбы с коррупцией проводится обучающий семинар для представителей СМИ и пресс-служб органов власти. В 2020 году он проходил дважды: в марте и декабре. В общей сложности участниками обучающих мероприятий стали более 100 человек. Традиционно советами и рекомендациями по организации информационной работы делятся представители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, опытные работники СМИ. «В планах на будущее – вывести подобные семинары на качественно новый уровень путем привлечения к участию федеральных спикеров», – добавила Юлия Стройкова.

Дополнительным стимулом к освещению темы борьбы с коррупцией являются профессиональные конкурсы. Авторы лучших материалов в СМИ и проектов социальной рекламы ежегодно поощряются ценными призами.

Юлия Стройкова отметила, что при государственной поддержке ежегодно реализуются медиапроекты (ролики, рубрики, программы), направленные на борьбу с коррупцией и правовое просвещение населения. Из года в год тема остается обязательной для освещения в республиканских СМИ.

Отдельно замминистра поблагодарила Прокуратуру Чувашской Республики, МВД по Чувашской Республике, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике за информационную открытость, тесное и плодотворное сотрудничество со СМИ.

Юлия Стройкова подчеркнула, что министерство обязательно поддержит новые качественные медиапродукты на тему борьбы коррупцией и в будущем году. Отдельно будет проработан вопрос по организации информационных кампаний в социальных сетях.

Глава Чувашии Олег Николаев призвал усилить проведение просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.