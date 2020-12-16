Вопрос снижения задолженности по заработной плате стал центральным в повестке сегодняшнего заседания Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при Главе Чувашской Республики.

С начала года долги по зарплате в Чувашии уменьшились на 45%. «В денежном выражении сумма долгов по заработной плате снизилась на 16,2 млн рублей», – сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Чувашской Республике – главный государственный инспектор труда в Чувашской Республике Алексей Метёлкин.

На начало месяца в должниках числятся еще 7 организаций, которые должны своим работникам 20,2 млн рублей. Работа с ними продолжается.

Также обсуждены вопросы снижения неформальной занятости, легализации рынка таксоперевозок. Глава Чувашии Олег Николаев рекомендовал усилить контроль в этой сфере.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики