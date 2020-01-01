Новости » «Библейские рассказы» Чувашского книжного издательства – лауреат конкурса «Просвещение через книгу»

16 декабря 2020 года в Издательском совете Русской Православной Церкви состоялось награждение лауреатов XV конкурса «Просвещение через книгу». В номинации «Лучшая книга для детей и юношества» 2 место заняла книга Чувашского книжного издательства «Библейские рассказы. Библи калавӗсем».

Торжественную церемонию возглавил председатель Издательского совета митрополит Калужский и Боровский Климент. В мероприятии приняла участие министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова в рамках своей рабочей поездки в Москву. Также на церемонии присутствовали известные писатели, историки, а также руководители церковных и светских издательств.

«Библейские рассказы. Библи калавӗсем» – первое уникальное издание для детей на русском языке с переводом на чувашский язык. Оно издано с благословения Высокопреосвященнейшего Варнавы, митрополита Чебоксарского и Чувашского. В книгу на русском языке включены Библейские сюжеты, подготовленные Анной Твердовской, Российское Библейское Общество предоставило Чувашскому книжному издательству авторские права на выпуск этой книги. Перевела на чувашский язык Ева Лисина.

Главная цель этой книги – сделать чтение Библии вместе с ребенком более понятным и интересным. Для лучшего восприятия текста в книгу помещены красочные иллюстрации – фото фресок из храмов Чувашской митрополии, сделанные чувашскими художниками. Они знакомят маленьких читателей с главнейшими событиями, описанными в Евангелии.

Издание состоит из двух частей: в первой читатели знакомятся в Ветхим Заветом на русском и чувашском языках, а во второй части – с Новым Заветом. Также приводятся молитвы Господне, Пресвятой Богородице, Символ Веры.

В специальном Приложении есть сведения об иконах, хранящихся в храмах и приходах Чебоксарской и Чувашской епархии.

Данное издание адресовано воспитанникам воскресных школ всех возрастов, а также широкому кругу читателей.