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Новости » Министр промышленности Чувашии осмотрел работу системы нейтрализации выбросов на «Химпроме»

16:08 16 декабря 2020 г.

Причиной визита и встречи с руководством ПАО «Химпром» послужили жалобы жителей Новочебоксарска на неприятные запахи в городе, предположительно, из-за утечки хлора, поступавшие с 7 декабря в надзорные органы и в Инстаграм-аккаунт Главы Чувашии Олега Николаева. На встрече также присутствовали прокурор г. Новочебоксарска, руководители ФМБА, ГКЧС, администрации города.

Участники встречи ознакомились с работой систем нейтрализации вредных выбросов и аварийного улавливания токсичных веществ «Химпрома». Как пояснил директор научно-исследовательского центра Юрий Ефимов, на предприятии существует две системы улавливания выбросов хлора: штатная и аварийная. Первая работает в постоянном режиме, вторая включается автоматически в опасных ситуациях и улавливает выделившийся хлор, блокируя его выход за пределы места выделения.

Как показала аэросъемка от 8 декабря, на территории завода и прилегающей к ней санитарно-защитной зоне воздух не был загрязнен, дымка отсутствовала. Зона задымления была локализована на расстоянии более 2 км от «Химпрома», в промзоне, прилегающей к городу, где расположены небольшие промышленные предприятия.

«Наши системы контроля над состоянием атмосферы и обеспечения безопасности точны и эффективны. И все смогли убедиться, что на «Химпроме» не присутствуют запахи, подобные тем, которые жители Новочебоксарска чувствовали в последнее время в городской черте», – отметил генеральный директор предприятия Сергей Науман.

«Органы государственной власти по поручению Главы Чувашии занимаются данным вопросом. Окончательные выводы будут сделаны после изучения всех собранных материалов, но уже сейчас ситуация стала значительно более понятной. Будет продолжена работа по поиску реальных виновников и предотвращению подобных происшествий в будущем», – заключил Евгений Герасимов.

Напомним, по факту загрязнения воздуха в Новочебоксарске 15 декабря возбуждено уголовное дело.

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики

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