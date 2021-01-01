Новости » В Чувашии пройдет конкурс "Знатоки фондового рынка"

Конкурс "Знатоки фондового рынка" для студентов высших учебных заведений Чувашской Республики пройдет в январе-феврале 2021 года. Победители конкурса получат ценные призы, в числе которых ноутбук, планшеты и смартфоны. Заявки на участие принимаются до 20 января 2021 года.

Конкурс организован ведущими профессиональными объединениями финансового рынка – Ассоциацией банков России, Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) и Саморегулируемой организацией Национальная финансовая ассоциация (НФА) при поддержке Комитета Государственной Думы по финансовому рынку.

Главной задачей конкурса является повышение финансовой грамотности молодежи Чувашской Республики и приобретение студентами вузов знаний и компетенций в области инвестирования в финансовые инструменты фондового рынка.

Конкурс пройдет полностью в онлайн-формате в два этапа. На первом этапе с 22 по 24 января 2021 года состоится онлайн-тестирование участников конкурса на предмет знакомства со сложными финансовыми инструментами. Вопросы теста будут высланы зарегистрированным участникам на их электронную почту.

К участию во втором этапе конкурса допускаются участники, приславшие правильные ответы не менее чем на 70% вопросов теста. Решение жюри конкурса о допуске будет приниматься с 24 января по 1 февраля 2021 года.

Участники второго этапа получат темы и требования к объему эссе, которые они должны написать и выслать в адрес организаторов в период с 3 по 18 февраля 2021 года. Оценку работ жюри проведет с 20 по 27 февраля.

В жюри конкурса входят авторитетные эксперты из Министерства финансов Чувашской Республики и Банка России, Ассоциации банков России, НАУФОР и НФА.

Конкурсанты должны продемонстрировать знание основ действующего законодательства и правил, регулирующих деятельность участников российского фондового рынка. Для этого в помощь им предоставляется список необходимой литературы, которую можно изучить в интернете.

Победитель конкурса "Знатоки фондового рынка" по итогам второго этапа будет награжден ценным призом – ноутбуком. Призы за второе место – планшет, за третье – смартфон, за четвертое – беспроводные наушники, за пятое – почетный диплом. Все остальные участники второго этапа получат дипломы об участии в конкурсе "Знатоки фондового рынка" и поощрительные призы.

Заявки на участие в конкурсе "Знатоки фондового рынка" от студентов вузов Чувашии принимаются в период с 15 декабря 2020 года по 20 января 2021 года на сайтах организаторов конкурса: www.asros.ru, www.naufor.ru, www.nfa.ru, а также на сайтах вузов Чувашии.