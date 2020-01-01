Новости » В Чебоксарах откроется выставка к 100-летию Татарстана

17 декабря в галерее «Серебряный век» Национальной библиотеки Чувашской Республики развернётся межрегиональная выставка Союза художников Республики Татарстан «Наша Республика», в рамках одноименного художественного проекта, посвященного 100-летию ТАССР.

Татарстан является одной из самых многонациональных территорий России – здесь в мире и согласии проживают представители 173 национальностей.

Юбилейная выставка «Наша Республика» призвана показать многообразие культурного богатства Татарстана. География участников впечатляет: от Комсомольска-на-Амуре до Санкт-Петербурга и от Череповца до Симферополя. Натюрморты, портреты, жанровые композиции – выставка включила в себя 100 живописных, графических и прикладных работ.

Среди участников из Чувашии – народный художник Чувашской Республики Анатолий Данилов, заслуженный работник культуры России Мидхат Шакиров, заслуженный художник Чувашии Вагиз Камалетдинов.

На торжественное открытие выставки приедут художники из Татарстана: председатель Союза художников Республики Татарстан Альберт Шиабиев, народный художник Татарстана Мударис Мингазов, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Юрий Бердников, заслуженный работник культуры Татарстана Татьяна Бердникова, члены Союза художников Татарстана Ильнур Бакиров, Виктор Тимофеев.

Начало в 16:00.