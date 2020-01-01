Новости » В Доме Правительства обсудили подготовку к празднованию 290-летия архитектора Петра Егорова

16 декабря Глава Чувашской Республики Олег Николаев провел рабочую встречу с директором Фонда культурно-исторического наследия «Память поколений» имени зодчего П.Е. Егорова Евгением Дмитриевым.

Обсуждались вопросы подготовки и проведения в следующем году празднования 290-летия со дня рождения известного российского архитектора, уроженца чувашской земли Петра Егоровича Егорова.

Ранее Глава Чувашии Олег Николаев поддержал инициативу Фонда культурно-исторического наследия о присвоении имени выдающегося зодчего одной из улиц в Санкт-Петербурге. Руководитель региона направил соответствующее обращение к губернатору города Александру Беглову.

Директор Фонда Евгений Дмитриев рассказал, что в настоящее время обращение находится на рассмотрении бюро Топонимической комиссии Санкт-Петербурга. «Заседание самой комиссии при положительном решении бюро состоится во втором квартале следующего года», – сообщил он.

По его словам, к юбилейной дате готовится около 30 мероприятий различной направленности. Так, в мае в Чебоксарах состоится торжественное мероприятие в честь 290-летия выдающегося зодчего. В Чувашском национальном музее готовится выставка, посвященная Петру Егорову, где будут представлены артефакты с разрушенного храма Рождества Христова на Песках. Также готовится к публикации книга-сборник «Петр Егоров. Наш современник», авторами которой выступят ученые, публицисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Эстонии и Чебоксар.

«Такие люди, как Петр Егоров, это несомненное богатство нашей республики. Поэтому очень важно, во-первых, помнить о таких людях, во-вторых, популяризировать их жизненный путь и творчество, доводить информацию о них до современников, подрастающего поколения», – отметил Глава Чувашии Олег Николаев, пообещав проектам Фонда дальнейшую поддержку.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики