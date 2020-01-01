Новости » «Спорт – норма жизни»: министр физической культуры и спорта Чувашии доложил о реализации проекта

В Чувашии на реализацию проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография», в 2020 году было выделено свыше 259 млн рублей. Средства федерального бюджета из этой суммы – более 109 млн.

Ход реализации проекта 15 декабря был рассмотрен на заседании Совета при Главе Чувашии по стратегическому развитию проектной деятельности, которое состоялось в Доме Правительства под председательством руководителя региона О.А. Николаева.

Как отметил министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров, одно из направлений работы – строительство и модернизация спортивных объектов. Первым крупным спортивным объектом, введённым в эксплуатацию в этом году в рамках проекта, стал Региональный центр по хоккею при Чувашском кадетском корпусе ПФО им. А.В. Кочетова.

На финишную прямую выходит строительство 25-метрового плавательного бассейна в с. Аликово. На данный момент техническая готовность объекта составляет 95%, финансовые средства освоены на 65,7% от планового объема.

До конца года запланировано завершение строительства физкультурно-оздоровительного центра открытого типа в г. Чебоксары, футбольного поля с искусственным газоном для профильной республиканской спортивной школы, пяти спортивных площадок при центрах тестирования ГТО в Вурнарском, Козловском, Мариинско-Посадском, Урмарском и Цивильском районах.

Кроме того, в рамках нацпроекта произведена поставка спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки по хоккею, поставка спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва для приведения их в нормативное состояние.

Министр подчеркнул, что по состоянию на 15 декабря т.г. кассовые расходы реализации мероприятий регионального проекта составляют 147,2 млн рублей – это более 67%. Риски недостижения плановых показателей проекта «Спорт – норма жизни» и неосвоения запланированных финансовых средств по итогам текущего года отсутствуют.