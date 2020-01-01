Новости » Министр здравоохранения России призвал уделить особое внимание родовспоможению

15 декабря 2020 года прошло очередное селекторное совещание по вопросам организации медицинской помощи пациентам с COVID-19 под председательством Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.

В совещании приняли участие министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, заместители министра, главные внештатные специалисты Минздрава Чувашии, руководители медицинских организаций.

Министр здравоохранения России рассказал, что в стране удалось стабилизировать ситуацию по смертности и не допустить ее ухудшения: "Лечение на амбулаторном этапе позволили получить хорошие результаты. Своевременная госпитализация пациента должна быть в приоритете. Кроме того, качество медицинского менеджмента должно быть на высоте. В период COVID-19 не должны страдать пациенты с другими заболеваниями", – отметил он.

Также на видеоселекторном совещании выступила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова. Она рассказала, что все регионы готовы к масштабной вакцинации от COVID-19. Прививочная кампания началась. Запасом вакцины субъекты Российской Федерации полностью обеспечены.

В условиях пандемии Михаил Мурашко призвал уделить пристальное внимание родовспоможению, так как беременные женщины - одна из наиболее уязвимых категорий пациентов.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики