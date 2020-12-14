14 декабря на первом Социальном онлайн-форуме Президенту России Владимиру Путину представили мобильное приложение для волонтеров, которое разработала IT-компания из Чувашии. Сервис упрощает доставку лекарственных препаратов пациентам, проходящим амбулаторное лечение от COVID-19.

Идея разработки приложения принадлежит волонтерам партии «Единая Россия». Проект реализовала компания ISERV из Чебоксар.

О работе волонтёрского движения в условиях пандемии и использовании мобильного приложения участникам форума рассказали депутат Госдумы, секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Алёна Аршинова и гендиректор компании-разработчика Владимир Лидерман.

«Сегодня в Чувашии более 2,5 тысяч подтвержденных диагнозов ковид, более 80% – это амбулаторные больные. Первая партия лекарств для них поступила 20 ноября. И появилась необходимость оперативно их развезти. В день нужно было доставлять до 600 препаратов, сейчас в среднем – по 130. В своей работе волонтеры столкнулись с определенными трудностями, поскольку нужно было подтверждать факт получения доставки», – сообщила Алёна Аршинова.

По словам Владимира Лидермана, приложение работает просто: при выписке лекарства на нем печатается QR-код, в котором содержится адрес доставки и телефон пациента. Когда волонтер приступает к доставке, он сканирует код и в его мобильном телефоне появляется задание.

«При доставке волонтер делает фото пакета с лекарствами и вместе с геометкой и уведомлением о доставке эти данные в автоматическом режиме передаются на сервер. Все распределители лекарств в режиме реального времени видят на карте, где находится волонтер, а также отчет об исполнении каждого задания. Это позволяет полностью контролировать работу волонтеров», – уточнил Владимир Лидерман.

Руководитель страны поблагодарил авторов проекта за своевременное и нужное IT-решение, которое помогает в работе волонтёров.

В ходе Социального онлайн-форума, организованного партией «Единая Россия», обсуждались возможности и перспективы развития добровольческой деятельности. Участниками мероприятия стали федеральные министры, главы регионов, представители законодательной власти, волонтеры.