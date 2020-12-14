В Чувашском книжном издательстве вышла книга П.П.Сидорова (Петр Лаштай) «Паллă çынсемпе пĕрле». Известный публицист, журналист, лауреат республиканской журналистской премии им. С. Эльгера подготовил сборник очерков, посвященных замечательным людям, с которыми ему посчастливилось встретиться на жизненном пути.

Книга «Встречи со знаменитостями» включает очерки и воспоминания, написанные Петром Сидоровым в разные годы. Многие из них в свое время были опубликованы на страницах республиканской прессы и нашли отклик в сердцах читателей.

«Я работал секретарем Яльчикского райкома ВЛКСМ, в разных республиканских общественных организациях, министерствах, средствах массовой информации. И где бы я ни трудился, мне приходилось бывать не только в районах республики, но и выезжать в разные регионы страны, встречаться со знаменитыми людьми, оставившими глубокий след в истории и культуре России. Конечно, в наш век информационных технологий и развитых коммуникационных сетей мои соотечественники хорошо знают известных на всю страну земляков. Со многими из них я был не просто знаком, а дружил. Дружба со знаменитостями для меня – волшебный подарок, преподнесенной самой жизнью», – говорит автор в предисловии книги.

Редактор новинки - В.В. Степанов, художник – Д.В. Литаврин. В издании использованы фотографии Н. Зверева, С. Журавлева, С. Игнатьева, В. Романова, И. Клочкова. Тираж - 1000 экземпляров.