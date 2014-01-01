В Чувашии стартовала Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». Торжественное открытие мероприятия состоялось 11 декабря в Чувашском государственном театре оперы и балета.

Старт акции 5 декабря дал Президент России Владимир Путин. «Елка желаний» реализуется в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

В рамках акции воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, в канун Нового года могут получить подарки, о которых мечтают. Заявки на участие принимаются до 15 декабря на сайте елкажеланий.рф.

Марафон добрых дел принял и наш регион. В Чувашском государственном театре оперы и балета установили елку, украшенную снежинками с пожеланиями детей – всего порядка 20. Роль главного зимнего волшебника на себя взяли руководители министерств и ведомств, администраций районов и городов, представители общественных объединений. К Новому году ребята получат игрушки, спортинвентарь, цифровую технику, музыкальные инструменты и другие подарки.

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики исполнит желание 11-летнего Константина Иванова из г. Чебоксары, который мечтает о планшете. «Новый год – время чудес и исполнения самых заветных желаний. В наших силах сделать этот праздник волшебным для тех, кто нуждается в особой заботе, сохранить их веру в чудеса. Наше министерство участвует в акции «Елка желаний» не первый раз. Поможем исполнить желания ребят и в этом году», – поделилась заместитель министра Екатерина Грабко.

Исполнить желание ребенка может любой россиянин старше 18 лет. Для этого достаточно заполнить форму на сайте акции елкажеланий.рф.

Благотворительный проект «Мечтай со мной» стартовал в 2014 году в Татарстане. Осенью 2018 года он вошел в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и приобрел статус всероссийского.

«Ёлка желаний» – это благотворительная акция, которую Всероссийский проект «Мечтай со мной» организует каждый год в преддверии новогодних праздников. Только в прошлом году в рамках акции было исполнено свыше 7500 желаний.