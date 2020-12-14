Сегодня, 14 декабря, в рамках совещания в Доме Правительства министр труда Чувашии Алена Елизарова в своем докладе сообщила о промежуточных итогах финансовой поддержки семей с детьми, осуществлённой в текущем году, а также озвучила предложения ведомства по упрощению получения ряда социальных выплат.

В связи с непростой ситуацией в стране и в мире в целом, количество мер поддержки материнства и многодетности по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 6 новых направлений, расходы бюджета на их осуществление выросли в 1,7 раза. В соответствии с поручением главы региона Олега Николаева была произведена индексация социальных выплат в среднем на 9 процентов. Министр труда в своем выступлении напомнила, что такая индексация была произведена впервые за последние годы.

В завершение доклада Алена Елизарова озвучила предложения Минтруда республики по упрощению получения мер поддержки, таких как пособия на ребенка, ежемесячной выплаты на третьего ребенка, а также выплаты 20 000 из средств республиканского материнского капитала : «В настоящее время нами выработаны предложения по совершенствованию нормативных актов таким образом, чтобы упростить семьям с детьми получение мер поддержки, сократить количество представляемых документов и частоту обращений в отделы социальной защиты населения».

Олег Николаев поблагодарил республиканский Минтруд за проделанную работу по реализации государственной политики поддержания материнства и многодетности и дал поручение присоединиться к разработке цифровой карты доступности социальных мер поддержки: «…Чтобы каждый человек мог дистанционно, исходя из критериев своего положения, выяснить какая мера поддержки ему положена, что надо сделать для ее получения и после клика на ту или иную кнопку у него сформируется необходимый перечень документов после заполнения данных о себе в цифровой системе».