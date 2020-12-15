Кто будет получать информацию о мерах поддержки? Те граждане, которые дали согласие на портале Госуслуги на получение такого проактивного информирования.

Обращаем внимание, если вы не давали согласие, уведомление прийти вам не может. Уведомления приходят именно в личный кабинет на сайте Госуслуги.

Со второй половины 2021 года гражданам, которые указали возможный способ связи через телефон, будут поступать звонки от ЕКЦ о полагающихся мерах поддержки. Сколько граждан будут получать информирование о мерах социальной поддержки автоматически?Сегодня на портале Госуслуги зарегистрированы свыше 80 млн граждан. Каждый, кто дал согласие, может получать информацию о доступных мерах поддержки. Сколько мер социальной поддержки будет включено в это информирование и какие это будут меры? С декабря 2020 года с использованием ЕПГУ будет осуществляться информирование граждан о правах на меры социальной защиты по трем жизненным ситуациям:

- рождение ребенка;

- установление инвалидности;

- наступление пенсионного возраста.

Постепенно планируется расширение перечня жизненных ситуаций.

Основой для внедрения проактивного информирования стала платформа ЕГИССО.

Регионы и муниципальные образования активно насыщают платформу необходимыми данными. Я дал согласие на Госуслугах. Когда я получу информацию о доступных мне мерах поддержки? Оповещения приходят по факту наступления жизненных событий: то есть, после регистрации рождения ребенка, после наступления пенсионного возраста или после установления инвалидности.

В 2021 году будет реализована возможность оповещения граждан по мере введения дополнительных мер поддержки.

Ретроспектива - то есть, одномоментное оповещение о всех мерах поддержки, право на которые возникло в прошлом, пока не предусмотрена. Но со второго полугодия 2021 года начнет работать единый контакт-центр, обратившись в который можно будет уточнить, какие меры поддержки положены гражданам в той или иной жизненной ситуации. Например, после рождения ребенка. Проактивное информирование – это платно? Нет, проактивное информирование – это бесплатно. Мы рады быть вам полезны.



Первоисточник: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"