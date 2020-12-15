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Новости » Вопросы-ответы по проактивному назначению выплат

15:11 15 декабря 2020 г.

 

Вопросы-ответы по проактивному назначению выплат
Кто будет получать информацию о мерах поддержки?

Те граждане, которые дали согласие на портале Госуслуги на получение такого проактивного информирования.
Обращаем внимание, если вы не давали согласие, уведомление прийти вам не может. Уведомления приходят именно в личный кабинет на сайте Госуслуги.
Со второй половины 2021 года гражданам, которые указали возможный способ связи через телефон, будут поступать звонки от ЕКЦ о полагающихся мерах поддержки.

Сколько граждан будут получать информирование о мерах социальной поддержки автоматически?Сегодня на портале Госуслуги зарегистрированы свыше 80 млн граждан. Каждый, кто дал согласие, может получать информацию о доступных мерах поддержки.

 
Сколько мер социальной поддержки будет включено в это информирование и какие это будут меры?
 
 
С декабря 2020 года с использованием ЕПГУ будет осуществляться информирование граждан о правах на меры социальной защиты по трем жизненным ситуациям:
- рождение ребенка;
- установление инвалидности;
- наступление пенсионного возраста.
Постепенно планируется расширение перечня жизненных ситуаций.
Основой для внедрения проактивного информирования стала платформа ЕГИССО.
Регионы и муниципальные образования активно насыщают платформу необходимыми данными.
 
 
Я дал согласие на Госуслугах. Когда я получу информацию о доступных мне мерах поддержки?
 
Оповещения приходят по факту наступления жизненных событий: то есть, после регистрации рождения ребенка, после наступления пенсионного возраста или после установления инвалидности.
В 2021 году будет реализована возможность оповещения граждан по мере введения дополнительных мер поддержки.
Ретроспектива - то есть, одномоментное оповещение о всех мерах поддержки, право на которые возникло в прошлом, пока не предусмотрена. Но со второго полугодия 2021 года начнет работать единый контакт-центр, обратившись в который можно будет уточнить, какие меры поддержки положены гражданам в той или иной жизненной ситуации. Например, после рождения ребенка.
 
Проактивное информирование – это платно?
 
 
Нет, проактивное информирование – это бесплатно. Мы рады быть вам полезны.


 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
 
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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