Прикрепленные файлы

Правительство завершает подготовку нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Урегулировать ситуацию на продовольственном рынке поручил Президент. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, которые закрепляют принятые решения.

Один из документов касается специальных соглашений. Минсельхоз вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой заключат их с производителями продовольствия и торговыми сетями. Такие соглашения помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло. Договорённости будут действовать до конца I квартала 2021 года. Следить за тем, как они исполняются, будет Федеральная налоговая служба на основе данных онлайн-касс в дополнение к мониторингу, который ведёт Росстат.

Чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы Правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 млн т. Экспорт зерновых в объёмах, превышающих её, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы – 25 евро за тонну. Решение касается продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза, и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года.

Для поддержки производителей муки предусматриваются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы. Постановлением Правительства, подписанным Михаилом Мишустиным, утверждаются правила распределения такой финансовой поддержки. Как следует из документа, мукомолы смогут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и её среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трёх предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учётом инфляции.

Ранее Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы, которую возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Она будет заниматься мониторингом и оперативным реагированием на изменение цен на востребованные товары. Председатель Правительства поручил отслеживать ситуацию на всех стадиях – от производства до прилавка и своевременно принимать меры. О проделанной работе все участники процесса будут докладывать ему лично в рамках еженедельных совещаний с вице-премьерами.