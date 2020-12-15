Спрос на новогодние ели в декабре традиционно высок. В прошлом году, в преддверии новогодних праздников, в регионах России только лесничествами было официально реализовано более 360 тысяч новогодних деревьев.

Кто елке хозяин?

Незаконная рубка новогодних елок – это административное нарушение, которое влечет за собой штраф в размере от 3 тыс. рублей для граждан и от 200 тыс. рублей для юридических лиц. Если же нарушение было совершено с применением автомототранспорта и других видов техники, штраф увеличивается до 4 тыс. рублей для граждан и 300 тыс. рублей для предпринимателей.

В случае, если ущерб от незаконной рубки превышает 5 тыс. рублей, нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности. При этом приобретение, хранение, перевозка или сбыт незаконно заготовленной древесины также наказуемы.

Где взять елку?

Самый простой способ получить новогоднюю елку – это купить ее на специализированном базаре. Кроме того, можно легально добыть елку в лесу самостоятельно, но данная услуга доступна жителям далеко не всех регионов страны.

Для этого необходимо зайти на сайт лесного ведомства вашего региона (это может быть комитет, департамент или министерство, их список у нас есть вот тут), найти на нем список лесничеств. Выбрать ближайшее и там уточнить, можно ли у них срубить себе дерево. Если «нет» – обратиться в следующее лесничество, если «да» – читать далее. Следует отправиться в это лесничество, заключить на месте договор купли-продажи лесных насаждений на дерево определенной высоты и вместе с лесничим отправиться к месту, где нужно расчистить лес. Сотрудник лесничества покажет деревья, которые можно срубить, из них можно выбрать понравившееся и добыть себе елочку.

Однако такие услуги лесничества предоставляют не во всех регионах нашей страны. Например, в Свердловской области, Ленинградской, Ямало-Ненецком автономном округе можно проводить рубку самостоятельно, под присмотром лесничих, а, например, в Саратовской, Рязанской, Амурской областях, на Алтае – нет. Там новогодние елки и пихты заготавливаются только специалистами.

Сколько это стоит?

Зависит от региона – в каждом свои ставки платы. Диапазон цен зависит от высоты деревьев.

Важно не потерять договор – при перевозке у сотрудников правоохранительных органов могут возникнуть вопросы к легальности происхождения елочки.

Почему санкционированная вырубка новогодних елок не вредит лесу?

Потому что в лесничествах она проводится под контролем специалистов лесного хозяйства, Деревья вырубаются только на определенных локациях. При этом основную их часть заготавливают в питомниках, где выращивают специально для продажи на елочных базарах.

Как контролируется новогодняя лесозаготовка?

По данным региональных лесных ведомств, в предновогодний период в 2019 году было незаконно вырублено около 10 тысяч елей и других хвойных деревьев, в основном – для личного пользования.

Чтобы предотвратить незаконные рубки, ежегодно в преддверии новогодних праздников проводятся профилактические мероприятия по лесному надзору (рейды, беседы с населением, информационные кампании). В прошлом году в России было проведено более 42 тыс.рейдов.

Живая или искусственная?

Те, кому жаль живые деревья для новогодних праздников, выбирают искусственные. Довод – экологичнее, не наносят вред природе. Вопрос дискуссионный. По оценкам аналитических компаний, углеродный след двухметровой искусственной елки составляет около 40 кг CO2.

Есть и еще пара факторов в защиту большей экологичности живой ели: натуральное дерево в отличие от пластикового полностью биоразлагаемо.

Искусственное или живое дерево будет радовать вас на Новый год – право выбора, конечно же, за вами. Просто помните, если выбор падет на первый вариант, постарайтесь использовать пластиковую елку как можно дольше.

Куда уходит елка?

Рослесхоз рекомендует сдавать отслужившее свое новогодние ели, сосны и пихты на переработку. Во многих городах после новогодних праздников начинаются акции по утилизации елок. Их собирают, перерабатывают, и получившейся щепой покрывают землю вокруг саженцев для сохранения здоровья лесных культур.

В некоторых городах старые новогодние елки принимают и зоопарки – многие животные с удовольствием их поедают. Важно только обязательно снять с новогодних деревьев все игрушки и серпантин.

Кроме того, собранные хвойные перерабатывают в топливные брикеты – один из экологически чистых видов топлива, не выделяющих при горении вредных веществ.