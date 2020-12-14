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Новости » На форуме «Зеленая Чувашия» обсудят развитие экологического волонтерства в регионе

15:04 15 декабря 2020 г.

 

На форуме «Зеленая Чувашия» обсудят развитие экологического волонтерства в регионе
Двухдневный республиканский экологический форум «Зеленая Чувашия» стартует 17 декабря. В этом году он пройдет в онлайн формате.
 
В рамках форума эксперты поделятся опытом реализации экологических проектов. Одним из спикеров станет руководитель Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!», победитель конкурса «Доброволец России–2019» в номинации «Организатор добровольчества» Андрей Руднев. Он расскажет о развитие экологического волонтерства в России.

На второй день форума запланировано проведение пленарного заседания с подведением предварительных итогов 2020 года по реализации национального проекта «Экология».

«Республиканский экологический форум «Зеленая Чувашия» является эффективной площадкой для выработки совместных решений, а также обмена опытом по успешной реализации проектов в сфере экологии. В Чувашии активно развивается эковолонтерство, данной теме на форуме будет уделено особое внимание», — отметил и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Воробьев.

Для участия достаточно зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/DwBuSi3uRvP6srmE7 .

Отметим, что в этом году экологический форум станет восьмым по счету. Впервые «Зеленая Чувашия» прошла в 2013 году, в Год охраны окружающей среды.



Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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