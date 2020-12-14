На второй день форума запланировано проведение пленарного заседания с подведением предварительных итогов 2020 года по реализации национального проекта «Экология».

«Республиканский экологический форум «Зеленая Чувашия» является эффективной площадкой для выработки совместных решений, а также обмена опытом по успешной реализации проектов в сфере экологии. В Чувашии активно развивается эковолонтерство, данной теме на форуме будет уделено особое внимание», — отметил и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Воробьев.

Для участия достаточно зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/DwBuSi3uRvP6srmE7 .

Отметим, что в этом году экологический форум станет восьмым по счету. Впервые «Зеленая Чувашия» прошла в 2013 году, в Год охраны окружающей среды.