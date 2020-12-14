Сегодня в Художественном музее состоялась творческая встреча «Модный разговор» с российским и французским историком моды, искусствоведом, театральным художником, декоратором интерьеров, коллекционером, известным телеведущим, Почётным членом Российской академии художеств Александром Васильевым.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова познакомила гостя с мастерами декоративно-прикладного творчества республики и представила выставку их работ в музее. Министр отметила, что в экспозиции представлены работы мастеров, которые занимаются сохранением и развитием национальной культуры, моды. В частности, это мастерицы «Паха Тере», чья вышивка славится далеко за пределами Чувашии и России. Также это работы из драгоценных металлов художника-ювелира Владислава Николаева, серебряные украшения с чувашскими орнаментами мастерской Светланы Константиновой, национальные костюмы, головные уборы, необычные керамические изделия чувашских мастеров, эксклюзивные декоративные картины. Кроме того, на выставке были представлены коллекции женской одежды современных модельеров республики.

На творческую встречу с известным историком моды в Художественном музее пришли известные дизайнеры и модельеры Чувашии, например, Игорь Дадиани и Татьяна Шаронова, а также начинающие специалисты, студенты, которые приятно удивили Александра Васильева модным показом своих коллекций.

Творческая встреча с известным историком моды и телеведущим подарила уникальную возможность всем присутствующим лично пообщаться с Александром Васильевым, задать интересующие вопросы, получить советы. Гость отметил, что в Чувашию он приехал уже в 3-й раз, а в Художественном музее ему более чем приятно находиться, так как в его фондах хранится портрет его двоюродной бабушки, написанный двоюродным дедушкой.

Подобные совместные мероприятия Министерства культуры и «модного» творческого сообщества республики интересны и полезны, они дают импульс для сохранения национальных традиций и развития имиджа Чувашии в культурной сфере, отметили пришедшие на «Модный разговор».

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики