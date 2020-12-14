Потребительские цены на товары и услуги, в том числе на продовольственные товары, с 2015 по 2019 год в Чувашии росли значительно меньшими темпами, чем в среднем по Российской Федерации.

На повышение цен в этом году повлиял рост транспортных расходов, стоимости ГСМ, использование сложных логистических схем поставки продукции, отсутствие собственных крупных поставщиков продукции. Подорожание гречневой крупы также объясняется снижением объемов производства в связи с засушливым летом на Алтае – основном производителе гречки.

На еженедельной планерке в Доме Правительства 14 декабря вице-премьер Дмитрий Краснов отметил: «В адрес Чувашского УФАС России в 2020 году направлены письма о повышении отпускных цен на крупы, в том числе гречневую, сахар, муку, мясо кур, тушенку, хлеб и хлебобулочные изделия производителями и оптовиками Чувашской Республики».

«Президент России обозначил конкретные направления, по которым мы должны отработать и выработать четкие меры реагирования. Прошу собрать и проанализировать всю информацию», – подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев, говоря о необходимости сдерживания цен на продовольственные товары.

Напомним, что рост цен на хлеб в Чувашской Республике удалось сдержать благодаря возмещению по инициативе руководителя региона части затрат социально значимым предприятиям мукомольной промышленности.