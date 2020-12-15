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Новости » Банк России выделил пять признаков, по которым можно распознать телефонных мошенников

13:38 15 декабря 2020 г.

 

Регулятор в преддверии новогодних каникул направил банкам рекомендации проинформировать клиентов об основных признаках, по которым можно распознать телефонных мошенников.

«Телефонные мошенники традиционно активизируются перед Новым годом, поэтому напомнить еще раз о том, как им противостоять, — очень важно. Сто, тысячу раз напоминать — никогда не лишнее, лишь бы люди осознали, что это может случиться с каждым, и смогли правильно поступить в случае такого звонка. Регулятор и банки должны делать сейчас все возможное, чтобы защитить сбережения людей, которые им часто давались совсем не легко», — говорит заместитель Председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

Итак, основные признаки телефонных мошенников:

Неожиданный звонок или СМС незнакомца, кем бы он ни представился — сотрудником банка, полиции или магазина, — это уже повод насторожиться.

Второй признак: разговор касается перевода денег, и собеседник под любым предлогом просит совершить транзакцию на какой-то безопасный счет, оплатить некий налог, бронь, штраф, заплатить залог, аванс и так далее.

Третий признак: якобы очень выгодное предложение — призы, любые выплаты, уникальные условия по кредитам и депозитам, инвестиционные продукты, обещающие огромную доходность. Либо наоборот — попытки запугать возможной потерей денег.

Четвертый признак: собеседник пытается под любым предлогом узнать данные банковской карты — номер, трехзначный код на ее обратной стороне, ПИН-код, а также код из СМС или персональные данные.

И последний признак: моральное давление, требование немедленно принять решение о переводе денег или сообщении данных карты.

Настоящий сотрудник банка или любой другой организации никогда не запрашивает у человека какие-либо данные его карты. Представитель банка действительно может связаться с клиентом при подозрении о проведении несанкционированной операции. Но и в этом случае лучше самостоятельно перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на его сайте или банковской карте, и уточнить причину звонка.

 



 Министерство финансов Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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