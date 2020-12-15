Профилактика предотвращения незаконных рубок елей и деревьев других хвойных пород в Чувашии проходит ежегодно в декабре.

В предновогодний период чаще патрулируют леса и проверяют законность перевозимых елей и других хвойных деревьев.

«Информация о выявленных нарушениях лесного законодательства, в том числе о фактах незаконной рубки лесных насаждений, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации, будет оперативно направлена в органы внутренних дел и прокуратуры», — сообщил начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах Минприроды Чувашии Валерий Тарапыгин.

В ведомстве напомнили, что незаконная рубка деревьев влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Если нарушитель срубил ель при помощи, к примеру, бензопилы, то административный штраф увеличивается от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. При этом инструменты будут конфискованы.

«Более того, два незаконно срубленных дерева, согласно статье 260 УК РФ, переводят нарушение из административной в зону уголовной ответственности», — отметил Валерий Тарапыгин.