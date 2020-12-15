Сегодня Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в Чувашской Республике Сергеем Романовым. 10 декабря он был назначен на эту должность Государственным Советом Чувашской Республики и приступил к исполнению своих обязанностей.

Руководитель региона поздравил омбудсмена с назначением. Защита прав и свобод граждан – важная и ответственная миссия, подчеркнул Олег Николаев. «К сожалению, мы пока часто встречаемся с нарушениями прав граждан в самых разных сферах. Очевидно, некоторые проблемы носят системный характер, они требуют своевременного выявления и решения», – обратил внимание Глава Чувашии.

«Работа Уполномоченным по правам человека - многогранная. Я приложу все усилия для защиты прав и свобод граждан», – сказал Сергей Романов.

Отметим, Сергей Романов родился в п. Кугеси Чебоксарского района Чувашской АССР, окончил Московский университет потребительской кооперации, г. Москва по специальности «Юриспруденция», имеет квалификацию «Юрист».

В 2000-2003 годах служил в следственном отделе Калининского РОВД города Чебоксары МВД Чувашской Республики, в отделе дознания Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике, с 2003 – 2007 гг. в Прокуратуре Республики Марий Эл, с 2007 – 2020 гг. на разных должностях в Приволжской транспортной прокуратуре.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики