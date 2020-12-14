14 декабря в Чебоксары поступили новые санитарные автомобили, закупленные для нужд медицинских организаций Чувашской Республики. Смотр новой техники Главой Чувашии Олегом Николаевым состоялся на территории многопрофильной поликлиники Центральной городской больницы.

В 2020 году за счет средств республиканского бюджета Минздравом Чувашии закуплены 53 легковых санитарных автомобиля: 24 «Ларгуса» и 29 «Нив». Общая стоимость закупки составила 39,8 млн. рублей. Тридцать шесть машин отправятся в районные больницы, 17 единиц транспорта будут работать в городах Чебоксары, Новочебоксарск и Канаш.

Новый санитарный транспорт будет доставлять пожилых пациентов на диспансеризацию и другие обследования, возить мобильные бригады медиков, в том числе к «ковидным» пациентам. Он также будет участвовать в доставке лекарственных препаратов, перевозке биоматериала для ПЦР-анализов. Все закупленные автомобили оснащены санитарными носилками для перевозки лежачих больных.

«Обновление, которое сегодня произошло, с одной стороны повышает оснащенность наших медицинских организаций, с другой стороны дает возможность более полно и своевременно оказывать медицинскую помощь, – отметил Глава Чувашии Олег Николаев. – На сегодняшний день 30 Центров амбулаторного лечения используют коммерческий, частный, корпоративный автотранспорт. Они активно ведут работу и снижают нагрузку со службы скорой медицинской помощи, со стационарного звена отрасли здравоохранения. Теперь они смогут заменить эти автомобили на специализированный транспорт».

Руководитель региона посетил Центральную городскую больницу, где принял участие в сеансе видео-конференц-связи с Батыревской и Вурнарской центральными районными больницами и обсудил с главными врачами вопросы использования новых санитарных автомобилей.

«Поступление новых машин для сельских лечебных учреждений, наверно, даже более значимо, чем для городских. И мы очень ждали эти машины. Спасибо вам большое. Это, конечно, в первую очередь, забота о пациентах, забота о медицинских работниках, комфортность оказания медицинской помощи. Мы уже с сегодняшнего дня начали процесс регистрации и оформления всех документов, чтобы уже буквально с этой недели использовать новый транспорт по назначению», – отметил главный врач Батыревской ЦРБ Николай Тинюков.

Олег Николаев напомнил, что в скором времени по распоряжению Председателя Правительства России Михаила Мишустина в Чувашию поступит дополнительная партия автомобилей скорой медицинской помощи. Всего в этом году за счет федерального бюджета для Чувашии было закуплено 30 новых автомашин скорой помощи, в том числе десять реанимобилей.

В рамках посещения многопрофильной поликлиники Глава республики в сопровождении главного врача Центральной городской больницы Татьяны Маркеловой также ознакомился с работой учреждения, организацией деятельности Центра амбулаторной диагностики и лечения COVID-19, а также Центра амбулаторного оказания помощи онкологическим больным.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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