14 декабря Глава Чувашии Олег Николаев с супругой Натальей посетили открытие выставки «Звуки моды» историка моды Александра Васильева, которая состоялась в рамках Межрегионального фестиваля национального костюма «Золотая россыпь веков» в Чувашском национальном музее.

Олег Николаев поблагодарил за экспозицию. Он отметил, что выставка стала хорошим предновогодним подарком жителям республики. «Красота – это сила, которая вдохновляет нас творить и созидать, преодолевать трудности», – обратил внимание Глава Чувашии.

Александр Васильев выразил благодарность правительству республики за помощь в организации мероприятия и отметил, что рад представить свою экспозицию в год 100-летия образования Чувашской автономной области. Он лично провел экскурсию, рассказал об экспонатах.

Историк моды рассказал, многие годы он коллекционирует яркие сценические наряды. В Чувашию он привез коллекцию из 50 эстрадных костюмов знаменитостей. «Звуки моды» — это путешествие в историю песенного искусства, воплощённое в образах исполнителей, чьи имена уже вписаны в энциклопедию российской музыки.

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