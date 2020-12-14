14 декабря в Доме Правительства прошло очередное еженедельное совещание. Открывая заседание, Глава Чувашии Олег Николаев озвучил итоги рабочей поездки в г. Москву, состоявшейся на прошлой неделе. Деловые встречи руководителя региона касались вопросов реконструкции чебоксарского аэропорта, строительства медучреждений, а также дальнейшего сотрудничества с ОАО «РЖД».

В столице Глава Чувашии также ознакомился с работой Аналитического центра при Правительстве России, который занимается экспертным сопровождением национальных проектов и работы кабмина в целом. В ближайшей перспективе республика планирует подписать с Аналитическим центром соглашение о сотрудничестве.

Глава Чувашии также поручил руководителям министерств проинформировать население об итогах работы за прошедший год. Руководитель региона подчеркнул — необходимо представить людям объективные данные о проделанной за год работе. «На проводимых мероприятиях необходимо рассказывать людям о том, что удалось сделать и, конечно же, не забывать говорить с решением каких задач, мы, к сожалению, не справились и почему», – сказал Олег Николаев.

Участники еженедельного совещания обсудили ситуацию на потребительском рынке в январе ­– ноябре 2020 года. Как сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, в ноябре 2020 года по отношению к декабрю 2019 года инфляция в Чувашской Республике составила 4,5% (9 место среди регионов ПФО) и незначительно превысила среднероссийский показатель (РФ – 4,1%, ПФО – 4,4%).

«Мы оценили место Чувашской Республики в рейтинге субъектов ПФО и России по уровню цен на продовольственные товары. Самый значительный рост оказался по сахарному песку (в 2 раза) и на крупу гречневую – в 1,5 раза», – заметил вице-премьер. При этом он акцентировал внимание, что по другим товарным группам, таким как колбасы, творог, масло сливочное, мука, цены в Чувашии одни из самых низких не только в ПФО, но и в России

Дмитрий Краснов заявил, что Минэкономразвития Чувашии направило в Чувашское УФАС России обращение о проверке обоснованности роста цен на категории товаров, показавших наибольший рост.

«На прошлой неделе Президент страны дважды обозначил данный вопрос, как вопрос, который должен находиться в зоне внимания как федеральных, так и региональных органов власти. Нам надо углубиться в процесс ценообразования на каждом этапе товаропроизводящей цепочки. Давайте проведем соответствующее совещание с участием основных производителей, торговых сетей и других участников рынка, чтобы эту ситуацию проанализировать», – предложил Глава Чувашии Олег Николаев.

Министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов доложил об обеспечении медицинскими кадрами лечебных учреждений Чувашской Республики, в том числе реализации на территории республики федеральной программы «Земский доктор», «Земский фельдшер».

Об осуществлении денежных выплат семьям с детьми выступили министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова и заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) по Чувашской Республике – Чувашии Лидия Борисова.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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