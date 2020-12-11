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Новости » Состоялось вручение ключей от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

13:26 15 декабря 2020 г.

 

Состоялось вручение ключей от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей государством оказывается помощь по бесплатному обеспечению благоустроенным жильем.

Сегодня, 11 декабря 2020 г., глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов и исполняющий обязанности прокурора Красноармейского района, старший советник юстиции Антон Бабаев вручили ключи от благоустроенных квартир Людмиле Степановой и Татьяне Игнатьевой с пожеланиями счастья, благополучия, мира и добра. В ответ молодые люди поблагодарили администрацию района за предоставленное благоустроенное жилье.

 

 

Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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