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Новости » «Спутник V» vs алкоголь. Насколько необходимы недели трезвости во время вакцинации от коронавируса?

08:26 15 декабря 2020 г.

К длительному ограничению в употреблении алкоголя призывают вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако ряд экспертов считают это чрезмерным

Некоторые эксперты скептически отнеслись к заявлениям о необходимости в течение нескольких недель вести трезвый образ жизни при вакцинации от COVID-19. Но именно на этом настаивают в российском правительстве.

 
«Вакцина двухэтапная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему», — сообщила в конце прошлой недели вице-премьер и председатель оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова.
 

Читайте также:В России началась третья фаза испытаний первой китайской вакциныДаже такая рекомендация некоторым показалась невыполнимой, но в Роспотребнадзоре озвучили еще более жесткие требования. Как заявила глава ведомства Анна Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда», кристальную трезвость нужно «абсолютно точно» поддерживать почти два месяца: «Как минимум за две недели до иммунизации абсолютно точно надо прекратить прием. Выработка иммунитета — это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции, итого 42 дня. Надо четко понимать, что эти 42 дня от первой инъекции до последнего 42-го дня — это период формирования иммунитета».

Условия, поставленные Поповой и Голиковой, удивили многих, но больше всех — участников испытаний вакцины «Спутник V». В форме информированного согласия, которую подписывали добровольцы, ни о каких восьми неделях трезвости не говорилось. Согласно документу, участники должны были исключить алкоголь за три дня до и в течение трех дней после каждой инъекции. Такие правила врач-иммунолог Владимир Болибок называет обоснованными.

 

Владимир Болибокврач-иммунолог«То, что написано относительно третьей фазы испытаний,  три дня до введения вакцины и три дня после — это достаточно обоснованная ситуация. Во-первых, если какие-то побочные эффекты от вакцины развиваются, то они развиваются в первые три дня. Нежелательно, чтобы человек три дня не употреблял алкоголь на тот случай, если вдруг ему придется оказывать какую-то дополнительную помощь, например принимать жаропонижающие препараты, если у него будет температурная реакция на вакцину. В инструкции к самой вакцине на эту тему вообще ничего не указано».

В свою очередь гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков говорит, что запрет на алкоголь в течение длительного времени поможет в формировании иммунитета.

Николай Крючковгенеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп»«Это скорее желание улучшить эффективность вакцины и ее действенность. Дело в том, что мы ведь не говорим, что если период воздержания от потребления крепких алкогольных напитков будет не 30 дней, а 20 дней, то катастрофическим образом упадет эффективность вакцинации или вакцинация окажется не только неэффективной, но и опасной. Мы здесь говорим о том, что лучше на весь период формирования специфического иммунитета в ответ на вакцину воздержаться от потребления алкогольных напитков, особенно крепких, и большого количества алкоголя. Действительно, это может привести к уменьшению эффективности вакцинации лично для вас. Если вы можете, допустим, воздержаться в течение 30 дней и не можете в течение 45 дней, то это тоже неплохо. Это не является противопоказанием к проведению вакцинации».

Похожие советы дают и разработчики «Спутника V». Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург сегодня сообщил, что злоупотреблять алкогольными напитками после вакцинации не стоит, однако бокал шампанского, в частности на Новый год, не навредит. С этим согласен и главный нарколог России Евгений Брюн.

Без ответа пока остаются еще два вопроса. Во-первых, если участникам третьей фазы испытаний не сообщали о необходимости длительного воздержания, а препарат все равно продемонстрировал более чем 90% эффективности — зачем дополнительные ограничения? А во-вторых, если Анна Попова и Татьяна Голикова все же будут настаивать на восьми неделях без алкоголя, они точно собираются начать вакцинацию до Нового года? При этом стремление россиян сделать прививку и так оставляет желать лучшего. Россия по этому параметру отстает от всех крупных стран, наиболее пострадавших от коронавируса.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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