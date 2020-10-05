Новости » «Спутник V» vs алкоголь. Насколько необходимы недели трезвости во время вакцинации от коронавируса?

К длительному ограничению в употреблении алкоголя призывают вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако ряд экспертов считают это чрезмерным

Некоторые эксперты скептически отнеслись к заявлениям о необходимости в течение нескольких недель вести трезвый образ жизни при вакцинации от COVID-19. Но именно на этом настаивают в российском правительстве.

«Вакцина двухэтапная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему», — «Вакцина двухэтапная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему», — сообщила в конце прошлой недели вице-премьер и председатель оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова.

Читайте также:В России началась третья фаза испытаний первой китайской вакциныДаже такая рекомендация некоторым показалась невыполнимой, но в Роспотребнадзоре озвучили еще более жесткие требования. Как заявила глава ведомства Анна Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда», кристальную трезвость нужно «абсолютно точно» поддерживать почти два месяца: «Как минимум за две недели до иммунизации абсолютно точно надо прекратить прием. Выработка иммунитета — это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции, итого 42 дня. Надо четко понимать, что эти 42 дня от первой инъекции до последнего 42-го дня — это период формирования иммунитета».

Условия, поставленные Поповой и Голиковой, удивили многих, но больше всех — участников испытаний вакцины «Спутник V». В форме информированного согласия, которую подписывали добровольцы, ни о каких восьми неделях трезвости не говорилось. Согласно документу, участники должны были исключить алкоголь за три дня до и в течение трех дней после каждой инъекции. Такие правила врач-иммунолог Владимир Болибок называет обоснованными.

Владимир Болибокврач-иммунолог — —

В свою очередь гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков говорит, что запрет на алкоголь в течение длительного времени поможет в формировании иммунитета.

Николай Крючковгенеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп»

Похожие советы дают и разработчики «Спутника V». Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург сегодня сообщил, что злоупотреблять алкогольными напитками после вакцинации не стоит, однако бокал шампанского, в частности на Новый год, не навредит. С этим согласен и главный нарколог России Евгений Брюн.

Без ответа пока остаются еще два вопроса. Во-первых, если участникам третьей фазы испытаний не сообщали о необходимости длительного воздержания, а препарат все равно продемонстрировал более чем 90% эффективности — зачем дополнительные ограничения? А во-вторых, если Анна Попова и Татьяна Голикова все же будут настаивать на восьми неделях без алкоголя, они точно собираются начать вакцинацию до Нового года? При этом стремление россиян сделать прививку и так оставляет желать лучшего. Россия по этому параметру отстает от всех крупных стран, наиболее пострадавших от коронавируса.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"