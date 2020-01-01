Новости » Министр Александр Героев доложил о перспективах по проблемным объектам долевого строительства

14 декабря на заседании рабочей группы по организации эффективной работы по защите прав граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействий) застройщиков, министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Александром Героевым обозначена текущая ситуация по проблемным объектам долевого строительства.

Напомним, что заседание прошло под руководством Главы Чувашии Олега Николаева, который на личном контроле держит вопрос дольщиков.

Александр Героев сообщил, что в настоящее время в плане-графике по решению проблем дольщиков находится 13 жилых домов общей площадью 140,35 тыс. кв. метров, по которым заключено 1 193 договора участия в долевом строительстве.

В 3 квартале этого года республиканским Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства приняты права на объекты застройщиков ООО «Кратонстрой» и ООО «Победа». «В настоящее время ведется работа по подготовке необходимой проектно-сметной документации для возобновления строительства. Указанные объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году», – подчеркнул министр.

Также по объекту ООО «Алза» ведется работа по передаче прав застройщика региональному фонду через Арбитражный суд Чувашской Республики. Заседание суда назначено на 12 января 2021 года.

В целях привлечения финансовых средств за достройку проблемных объектов направлены ходатайства в федеральный фонд по 2 проблемным объектам, где застройщики признаны банкротом – это ООО «Фирма «Старко» и ООО «Фирма Три АсС». Принятие решений по данным объектам ожидается ориентировочно в 1 квартале 2021 года.

Также направлены обращения в адрес федерального фонда об инициировании банкротства по объекту ООО «Оргтехстрой», объектам ООО «СЗ «Лидер» и объектам ООО «Альянс-Недвижимость». Судебные заседания о признании ООО «Оргтехстрой» несостоятельным (банкротом) назначено на 21 декабря, ООО «СЗ «Лидер» – на 15 декабря текущего года.