Новости » Чувашия нарастила экспортные поставки продукции АПК на 41%

По данным Федеральной таможенной службы, за 10 месяцев 2020 года предприятия агропромышленного комплекса Чувашии поставили на внешние рынки продукции на 28 млн рублей. Это на 41% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Драйвером роста экспорта в нынешнем году стала продукция молочной и мясной отрасли, а также пищевой и перерабатывающей промышленности. Доля продукции глубокой переработки составила более 80% объема экспорта.

В этом году впервые экспортёром стал СПССК «Урожай» Батыревского района. Кооператив осуществляет экспортные поставки лука-севка. Также агрофирма «Санары» Вурнарского района стала поставщиком продукции на экспорт, хозяйство ведет поставки за рубеж картофеля.