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Новости » Чувашия нарастила экспортные поставки продукции АПК на 41%

16:16 14 декабря 2020 г.

По данным Федеральной таможенной службы, за 10 месяцев 2020 года предприятия агропромышленного комплекса Чувашии  поставили на внешние рынки продукции на 28 млн рублей. Это на 41% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Драйвером роста экспорта в нынешнем году стала продукция молочной и мясной отрасли, а также  пищевой и перерабатывающей промышленности. Доля продукции глубокой переработки составила более 80% объема экспорта.

В этом году впервые экспортёром стал СПССК «Урожай» Батыревского района. Кооператив осуществляет экспортные поставки лука-севка. Также агрофирма «Санары» Вурнарского района стала поставщиком продукции на экспорт, хозяйство ведет поставки за рубеж картофеля.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

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