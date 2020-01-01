Новости » На коллегии Минздрава России обсуждена цифровая трансформация отрасли

14 декабря в режиме видеоконференции состоялось заседание коллегии Минздрава России, на котором обсуждена цифровая трансформация отрасли здравоохранения. От Чувашии в заседании приняли участие министр здравоохранения Владимир Степанов и специалисты регионального Минздрава.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что возросшая нагрузка на отрасль в условиях пандемии требует новых подходов к анализу процессов оказания медицинской помощи. Информатизация здравоохранения позволит более оперативно реагировать на возникающие потребности и проблемы.

Участникам заседания были представлены инновационные проекты по следующим направлениям:

Запуск ситуационных центров и внедрение аналитических систем поддержки оперативной деятельности органов управления здравоохранением субъектов;

Внедрение системы «Электронный рецепт»;

Внедрение телемедицинских технологий по модели «врач-пациент»;

Применение систем поддержки принятия врачебных решений с целью сокращения заболеваемости;

Обеспечение устойчивой работы системы здравоохранения в неблагоприятных условиях;

Платформа дистанционного мониторинга здоровья в целях снижения смертности пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Разработанные проекты в будущем смогут повысить качество и доступность современных медицинских услуг для граждан.

В Чувашии в этом году существенно обновлена информационно-коммуникационная инфраструктура медицинских организаций. Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" обновлено более 6 тыс. автоматизированных рабочих мест медицинских работников. Дополнительно создано 35 новых телемедицинских пунктов, в которых со специалистами федеральных клиник по телемедицине проконсультировано почти 5 тыс. пациентов.

Телемедицинской сетью охвачено 100% медицинских организаций. Это позволит оперативно проводить удаленные консультации независимо от места проживания пациента.

К концу года запланировано оснастить 846 врачей первичного звена мобильными планшетами для обхода прикрепленного населения. Врачи с помощью мобильного приложения, выходя на дом к пациенту, смогут просматривать его электронную медицинскую карту, сформировать больничный лист и льготный рецепт, при необходимости провести телемедицинскую консультацию с узкими врачами-специалистами, включая республиканских больниц, что особенно актуально в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

17 ФАПов в текущем году обеспечены высокоскоростным «Интернет» и оснащены автоматизированными рабочими местами, что позволило подключить их в единую медицинскую информационную систему. Таким образом, фельдшера и медсестры имеют доступ к электронной медицинской карте пациента, в режиме онлайн смогут увидеть все назначения врача тому или иному пациенту, и своевременно оказать необходимую медицинскую помощь жителям отдаленных населенных пунктов. Также появилась возможность не только дистанционно записать пациента на прием к врачам других больниц, но и оказать телемедицинские консультации с врачами центральной районной больницы. К концу 2021 года высокоскоростным интернетом будут охвачены все 100% ФАП.