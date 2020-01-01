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Новости » В Чувашии состоялся региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье»

13:44 14 декабря 2020 г.

В Чувашии подведены итоги регионального этапа театрального фестиваля «Театральное Приволжье». Всего в фестивале приняли участие 16 творческих коллективов из образовательных организаций республики.

Организаторами фестиваля стали Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, Дворец культуры Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, Центр молодежных инициатив Минобразования Чувашии, Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии.

По итогам фестиваля были выявлены победители и лауреаты конкурса.

Номинация «Лучший детский спектакль»:

Диплом 1 степени – «Актёрская школа Савельевых – театральное агентство ArsLonga» г. Чебоксары Чувашской Республики за спектакль «Оскар и Розовая Дама».

Диплом 2 степени – театр-студия «Зеркало» МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Чебоксары Чувашской Республики за музыкальный спектакль «Смейся – не хочу!»

Диплом 3 степени – МБОУДО «Дом детского творчества» Вурнарского района Чувашской Республики за постановку «Спроси когда-нибудь у трав». 

Диплом лауреата в номинации «Лучшая мужская роль» – Валерия Каяхова, «Театральное агентство ArsLonga» г. Чебоксары Чувашской Республики.

Диплом лауреата в номинации «Лучшая женская роль» – Дарья Фомина, «Театральное агентство ArsLonga» г. Чебоксары Чувашской Республики.

Диплом лауреата в номинации «Лучшая режиссерская работа» – Ольга Савельева, руководитель «Актёрской школы Савельевых – театрального агентства ArsLonga» города Чебоксары.

В соответствии с Положением о конкурсе «Театральное Приволжье» победитель регионального этапа будет представлять Чувашскую Республику на окружном этапе.

 



 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

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