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Новости » В Чувашию поступило 500 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

13:41 14 декабря 2020 г.

 

В Чувашию поступило 500 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

На аптечную базу ГУП «Фармация» отгружена вакцина в количестве 500 доз для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак». Она разработанна ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России. 

«Гам-КОВИД-Вак» состоит из двух компонентов и вводится внутримышечно в два этапа.

500 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции будут распределены в медицинские организации республики с соблюдением всех условий хранения и перевозки, поддерживая необходимую температуру -18 °C.

В первую очередь планируется привить людей из группы риска: медицинских работников, учителей и социальных работников, которые имеют контакт с большим числом людей. Делать прививку будут только на основании добровольного согласия.

Массовая вакцинация жителей республики начнется в следующем году.



АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Информационное агентство "Чувашинформ.рф"

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