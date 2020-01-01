Новости » Прокуратура Красноармейского района Чувашской Республики помогла сироте получить жилье

Прокуратура Красноармейского района Чувашской Республики провела проверку по обращению местной жительницы, относящейся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о нарушении ее жилищных прав.

Установлено, что заявитель остался без родительского попечения и состоял в списке граждан, подлежащих обеспечению благоустроенным жильем. Несмотря на это, жилье ему предоставлено не было.

В целях восстановления нарушенных прав заявителя прокурор Красноармейского района обратился в суд с иском к администрации района о предоставлении нуждающемуся гражданину благоустроенного жилого помещения. Решением суда требования прокурора удовлетворены.

11 декабря 2020 года жительнице района предоставлена благоустроенная квартира.

И.о. прокурора района

старший советник юстиции А.М. Бабаев

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"