Новости » В музее космонавтики прошли дистанционные лекции-занятия «Профессия космонавт» и «Чувашия космическая»

С 7 по 13 декабря 2020 года в Центре одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии прошла дистанционная интенсивная профильная программа «Космические технологии».

Для участников программы Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева в дистанционном формате провел лекции-занятия «Профессия космонавт» и «Чувашия космическая». Ребята узнали об истории развития отечественной космонавтики. Уделили внимание не только достижениям советских инженеров, но и узнали об исследовательских задачах, повседневных обязанностях и особенностях ведения космического быта. В ходе занятия участников ВКС заинтересовали такие вопросы, как: сколько весит Международная космическая станция, стоимость скафандра, чем питаются космонавты, отличается ли подготовка космонавтов для полета на Марс от подготовки полета на Луну или в космос и др.

Второй день занятий был уделен Мемориальному комплексу летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева и космонавтам-землякам Андрияну Николаеву, Николаю Бударину и Мусе Манарову. Вспомнили, какие объекты носят имя прославленного героя Чувашии. В ходе дистанционного включения ребята виртуально ознакомились с экспозицией музея.

Завершилась дистанционная смена 13 декабря, но уже в следующем году при благоприятной эпидемиологической ситуации запланировано проведение интенсивной программы в очном формате с посещением Шоршелского музея космонавтики.

Справочно:

Идея проведения смены возникла неслучайно. В Центре одаренных детей и молодежи «Эткер» создана Лаборатория космических технологий, работает Планетарий. С этого учебного года функционирует мастер-студия «Космические технологии». Оборудование Лаборатории «Космические технологии» позволяет с помощью телескопов изучать звездное небо, наблюдать за спутниками через Центр приема данных спутников и получать в режиме реального времени фотографии из космоса.

Смена «Космические технологии» направлена на развитие компетенций школьников в области астрофизики, спутникостроения и дистанционного зондирования Земли.

Актуальность и необходимость данной образовательной смены продиктована развитием космонавтики и увеличением доли частной космонавтики в России и во всем мире. Данная программа позволяет учащимся самостоятельно выбрать актуальную проблемную область и создать проект, конечный результат которого будет представлять собой полноценную инженерную разработку в области космических технологий.

Цель смены: Организация учебно-проектной смены школьников в сфере космических технологий с использованием новейшего оборудования, направленной на достижение высоких образовательных результатов в конкурсах научно-технического творчества, создание нового формата профессионального самоопределения, повышение познавательного интереса обучающихся к современной отечественной науке и технике.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Мемориальный комплекс лётчика-космонавта СССР А.Г. Николаева