Новости » Уровень регистрируемой безработицы в Чувашской Республике составил 2,8%

Минтруд Чувашии ведет постоянный мониторинг ситуации на рынке труда. Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 14 декабря текущего года составила 17 240 человек, уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения – 2,8%.

Стоит отметить, что уровень регистрируемой безработицы неуклонно снижается после достижения пикового значения: по состоянию на 26 августа количество безработных граждан составляло 29 644 человека, уровень безработицы составлял 4,89%. Всего с начала года трудоустроено 35 683 человека, в том числе 544 инвалида.

Уровень общей безработицы по методологии МОТ в среднем за август–октябрь 2020 г. составил 6%.

Коэффициент напряженности на рынке труда – 1,1 ед.

В настоящее время жители республики могут подать заявление на регистрацию в качестве безработного дистанционно, через личный кабинет на портале "Работа в России". Гражданам достаточно заполнить резюме, остальные сведения сотрудники службы занятости проверяют путем межведомственного взаимодействия. Назначение пособия по безработице проходит не позднее 11 дней со дня подачи электронного обращения.