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Новости » Уровень регистрируемой безработицы в Чувашской Республике составил 2,8%

10:34 14 декабря 2020 г.

Минтруд Чувашии ведет постоянный мониторинг ситуации на рынке труда. Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 14 декабря текущего года составила 17 240 человек, уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения – 2,8%.

Стоит отметить, что уровень регистрируемой безработицы неуклонно снижается после достижения пикового значения: по состоянию на 26 августа количество безработных граждан составляло 29 644 человека, уровень безработицы составлял 4,89%. Всего с начала года трудоустроено 35 683 человека, в том числе 544 инвалида.

Уровень общей безработицы по методологии МОТ в среднем за август–октябрь 2020 г. составил 6%.

Коэффициент напряженности на рынке труда – 1,1 ед.

В настоящее время жители республики могут подать заявление на регистрацию в качестве безработного дистанционно, через личный кабинет на портале "Работа в России". Гражданам достаточно заполнить резюме, остальные сведения сотрудники службы занятости проверяют путем межведомственного взаимодействия. Назначение пособия по безработице проходит не позднее 11 дней со дня подачи электронного обращения.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики

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