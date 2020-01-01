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Новости » Триатлонисты Чувашии – победители и призеры первенства России

10:33 14 декабря 2020 г.

Воспитанники чувашской школы триатлона завоевали семь медалей разного достоинства на первенстве России, прошедшем в минувшие выходные в г. Гурьевск Кемеровской области.

Непростые старты на базе Спортивной школы им. Б.В. Непомнящего собрали сильнейших спортсменов из 13 регионов страны. Соревнования проходили в дисциплине «кросс-дуатлон» – в зависимости от возраста спортсменам необходимо было показать лучшие результаты в кроссе и велогонке.

Отрадно отметить, что по результатам состязаний в копилке команды Чувашии 4 «золота» и 3 «серебра». Обладателями наград высшей пробы в группе юниоров 18-23 года стали Евгений Евграфов и Ольга Черемисинова, среди спортсменов 16-19 лет – Егор Селиванов, а среди юношей 15-17 лет – Роман Минеев. Серебряные трофеи команде Чувашии принесли Александр Васильев (18-23 года), Данила Егоров (16-19 лет) и Полина Хураськина (13-14 лет).

Минспорт Чувашии поздравляет спортсменов Чувашии с достойными результатами и желаето им дальнейших успехов!

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

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