11 декабря под руководством первого вице-премьера – министра финансов Михаила Ноздрякова состоялось расширенное заседание коллегии Минфина Чувашии.

В режиме ВКС глав администраций муниципальных образований и руководителей финансовых отделов муниципалитетов проинформировали об особенностях исполнения консолидированного и республиканского бюджетов в текущем году, обозначили задачи и сроки по формированию местных бюджетов на следующую трехлетку.

Участники заседания также обсудили изменения в налоговом и бюджетном законодательстве. Напомним, принятые нормы предусматривают введение дополнительных налоговых льгот для предпринимателей Чувашии.

В рамках мероприятия рассмотрели вопросы проведения внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и призвали специалистов муниципальных образований осуществлять его строго в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Завершая заседание, Михаил Ноздряков поблагодарил всех участников коллегии за плодотворную работу и пожелал также плотно и эффективно взаимодействовать в следующем году.