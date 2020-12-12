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Новости » Активных и творческих детей приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Новогодние затеи»

11:10 12 декабря 2020 г.

 

Активных и творческих детей приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Новогодние затеи»

Приближается самый добрый и волшебный праздник – Новый год. Традиционно, главных героев зимнего периода – Деда Мороза и его внучку Снегурочку – с нетерпением ждут дети. С новогодними персонажами ребята делятся своими успехами и достижениями, загадывают сокровенные желания и предвкушают их исполнение.

Дворец детского (юношеского) творчества г. Чебоксары приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Новогодние затеи».

Его цели – выявление творческих и активных детей, содействие развитию их творческого потенциала, создание новогоднего настроения, организация досуга обучающихся учреждений образования.

В конкурсе могут принять участие школьники по нескольким возрастным категориям: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. На выбор участникам предлагают несколько вариантов номинаций:

- «Новогодняя поделка своими руками». Работы могут быть выполнены в любой технике, но они должны быть исключительно на новогоднюю тематику. Возможно, благодаря умелым рукам появится очаровательный символ будущего года или Дед Мороз со Снегурочкой и другие сказочные персонажи.

«Новогодняя стенгазета». Ребята при помощи стенгазеты могут оригинально поздравить с предстоящим праздником. В работе рекомендуется использовать цветные карандаши, гуашь, компьютерную графику и многое другое для создания новогоднего настроения.

«Электронная открытка «С Новым годом!». Ее можно сделать при помощи популярных графических редакторов и стандартных программ, желательно, чтобы это было поздравление для одноклассников, учителей, родителей, друзей.

«Фотография». В своем фототворении следует раскрыть основные темы праздника: зимняя сказка, морозные узоры, новогодний образ или костюм.

«Новогодний вокальный огонек». В нем могут участвовать как сольные исполнители, так и ансамбли (дуэты, трио, квартеты). Конкурсанты готовят видеоматериал из новогодних песен.

Мероприятие проходит в дистанционном формате, все подготовленные работы необходимо присылать на электронный адрес: ddut-komplex4@mail.ru до 15 января следующего года.

Подробнее в положении конкурса или по телефону: 62-05-52.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Московского района г. Чебоксары

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