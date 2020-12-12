11 декабря в Чувашии открыта ледовая переправа через реку Сура между городом Шумерля и селом Наваты Пильнинского района Нижегородской области.

Протяженность переправы, предназначенной для пешеходов и автомобилей, составляет 150 метров. Движение по льду разрешено для транспортных средств массой до трех тонн и без пассажиров.

Переправа оборудована необходимыми средствами спасения. На въездах установлены информационные щиты и дорожные знаки.

Главное управление МЧС России по Чувашской Республике предупреждает: выезд автомобильной техники на лед безопасен только на специально оборудованных ледовых переправах. Не подвергаете свою жизнь неоправданному риску!