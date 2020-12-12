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Новости » 11 декабря в Чувашии открыта автомобильная ледовая переправа через реку Сура

11:07 12 декабря 2020 г.

 

11 декабря в Чувашии открыта автомобильная ледовая переправа через реку Сура

11 декабря в Чувашии открыта ледовая переправа через реку Сура между городом Шумерля и селом Наваты Пильнинского района Нижегородской области.

Протяженность переправы, предназначенной для пешеходов и автомобилей, составляет 150 метров. Движение по льду разрешено для транспортных средств массой до трех тонн и без пассажиров. 

Переправа оборудована необходимыми средствами спасения. На въездах установлены информационные щиты и дорожные знаки.

Главное управление МЧС России по Чувашской Республике предупреждает: выезд автомобильной техники на лед безопасен только на специально оборудованных ледовых переправах. Не подвергаете свою жизнь неоправданному риску!

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Главное управление МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии

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